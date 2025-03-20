冬から春へと季節が変わり、使いきれずに残ってしまった灯油。「この灯油は次の冬に使っても良いの？」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか？すまいのホットラインの公式Xアカウント（@hotlines_home）が、「灯油の正しい扱い方」を詳しく解説しています。【画像】古い灯油の正しい処分方法去年の灯油は処分しよう灯油は、直射日光を避けて高温多湿にならない場所で保管しないと、変質して水と油が分離する可能性があります