14人が死亡、6000人以上が負傷したオウム真理教による地下鉄サリン事件から20日で30年となりました。現場となった東京の地下鉄・霞ケ関駅では、慰霊式が行われました。地下鉄サリン事件は、1995年3月20日、オウム真理教教祖の松本智津夫元死刑囚の指示を受けた教団幹部らが、朝の通勤ラッシュの時間帯に霞ケ関駅を通る地下鉄の3つの路線に猛毒のサリンをまき、14人が死亡、6000人以上を負傷させたものです。霞ケ関駅では午前8時す