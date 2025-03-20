第９７回選抜高校野球大会第３日の２０日、第１試合に登場した西日本短大付（福岡）のアルプス席には、第７４回全国高校野球選手権大会（夏の甲子園）で優勝した時に教頭だった平岡三光さん（８３）が縁起物のひょうたんを手に駆けつけた。「優勝」と記された長さ約１３０センチのひょうたんは、あの夏の甲子園に出発する前に、福岡県内の農家から贈られた。当時、応援団長を務めていた平岡さんはスタンドで、この細長いひょう