◆選抜高校野球大会1回戦大垣日大0―6西日本短大付（20日、甲子園）38年ぶりに出場した西日本短大付（福岡）が昨秋の東海大会優勝校を破り選抜大会初勝利を挙げた。3回まで無安打に抑えられていた西日本短大付は4回、先頭の奥駿仁（3年）が中前打で出塁し1死二塁とすると3番斉藤大将（3年）の中前適時打で先制。さらに4番佐藤仁（3年）の中越え適時二塁打などこの回3点を先制した。5回も4番佐藤の左越え適時三塁打、5番安