婚活アドバイザーとして3万人以上のクライアントの相談に乗ってきた松尾知枝（45）。幼少期は極貧生活を送り、児童養護施設で育った彼女が、どのようにして大手航空会社のキャビンアテンダント（CA）になり、さらには「合コンのプロ」へと転身していったのか。波乱万丈の人生を振り返った。【特別グラビア】スタイル抜群！ 松尾知枝さん44歳の“超かわいいCA時代”を写真で見る（写真多数）現在は婚活アドバイザーとして活躍する