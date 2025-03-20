米セレブモデルのキム・カーダシアンが自身のインスタグラムのストーリーズに大谷翔平の限定ユニフォームを披露したことが、SNSで話題になっている。【画像多数】キム・カーダシアンが披露した大谷翔平の限定ユニフォーム！その他コラボグッズも米大リーグ（MLB）は20日、公式Xに「キム・カーダシアンが村上隆×大谷翔平のジャージを披露！」と投稿。キム・カーダシアンがアップした大谷のユニフォームは、世界的アーティスト