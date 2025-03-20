【WWE】RAW（3月17日・日本時間18日／ベルギー・フォレ）【映像】何が起こった？ 開始30秒で“大の字KO”実力者同士の対戦に期待が高まる中、開始直後の一撃で試合終了の珍事が発生。実況席もあまりの展開に「入場5分、試合30秒…」と呆れた様子を見せた。ベルギー・ブリュッセルで開催されたWWE「RAW」で、ジェイ・ウーソとオースティン・セオリーがシングルマッチで対戦。観客の大熱狂を巻き起こした長尺の入場シー