ロッテは20日、2025年シーズンの開幕を記念し、ホームタウンとして連携している千葉市と協同で、3月22日(土)より順次、本拠地ZOZOマリンスタジアムが位置する幕張新都心エリアに開幕バナーの掲出を行うことになったと発表した。掲出するバナーは、マリーンズのチームカラーのホワイトとブラックをメインカラーとして、藤岡裕大内野手をはじめ計16名の選手ビジュアルのデザインと、2025シーズンのチームスローガンである「その