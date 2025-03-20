「選抜高校野球・１回戦、西日本短大付６−０大垣日大」（２０日、甲子園球場）センバツは３８年ぶり２度目出場の西日本短大付が快勝し、甲子園での春１勝目を挙げた。四回に斉藤大将（３年）が中前へ先制タイムリーを放つなど、３点を先取。五回にも２点を加えると、七回には斉藤が左中間へ今大会１号となるランニングホームランを放った。試合後、西村監督は同級生で同校ＯＢの日本ハム・新庄監督について問われ「直接今