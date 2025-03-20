2025年3月19日、韓国・イーデイリーによると、韓国の人気海外旅行先ランキングで上位を占めてきた日本の地位が揺らいでいる。韓国の旅行会社キョウォンツアーの旅行イージーが発表した5月の連休（1〜6日）期間の予約データによると、日本は全体の7．5％を占めて6位にとどまり、例年に比べて人気がやや低下した。キョウォンツアー関係者は「為替レートの影響で旅行費用が大幅に増加したことが原因」とし、「円の価値上昇の経済的要