【UEFA女子チャンピオンズリーグ】マンチェスター・シティ 2−0 チェルシー（日本時間3月20日／マンチェスター・シティ・ジョア・スタジアム）【映像】長谷川唯が「超絶フェイント」で敵翻弄マンチェスター・シティ女子のMF長谷川唯が、圧巻のフェイントからゴールの起点となるパスを出した。キックフェイントで相手を出し抜いて局面を打破すると、その流れからチームは追加点。仲間のゴールに満面の“唯スマイル”を炸裂させた