株式会社リクルートは、首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県）に住んでいる人を対象に、住みたい街（駅）のアンケートを実施し、「SUUMO住みたい街ランキング2025 首都圏版」を発表しました。この記事では、アンケート結果の一部を紹介します。住みたい街（駅）は8年連続「横浜」が1位！総合ランキング1位は8年連続で「横浜」が獲得し、2位「大宮」、3位「吉祥寺」、4位「恵比寿」までが昨年と同じ順位となりました