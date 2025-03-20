東京・代々木上原の人気ケーキ店「Fleurs d'ete（フルール・ド・エテ）」レストラン「ete（エテ）」オーナーシェフの庄司夏子さんが20日までに自身のインスタグラムを更新。ドジャース大谷翔平投手（30）がインスタグラムで公開した、真美子夫人からの贈り物のケーキの写真を引用して感謝した。庄司さんは、大谷がアップした、ユニホーム姿のシルエットと背番号入りの黒いボックスと、色鮮やかなケーキ、さらにドジャース夫人会の