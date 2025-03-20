福岡県警直方署は20日、直方市の女性が市役所を名乗る偽電話詐欺に遭い、キャッシュカードをだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、19日午後3時ごろ、被害者宛てに男から「健康保険についての払戻金がある、担当の者を自宅に行かせる」などと電話があった。その後、被害者宅に来た男に、キャッシュカードをすり替えられ、盗まれたという。