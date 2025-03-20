カブスのターナーとPCAがプリクラに挑戦カブスの「PCA（名前の頭文字）」ことピート・クロウ＝アームストロング外野手とジャスティン・ターナー内野手がプリクラではしゃぐ映像をMLB公式X（旧ツイッター）が19日に投稿。無邪気な22歳と40歳の仲良し光景に「ポーズ可愛い」などファンも喜んでいる。公式Xは「ジャスティン・ターナーとピート・クロウ＝アームストロングは最高のプリクラ友達だ」とコメント。両選手が興じる様子