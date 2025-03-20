愛知県稲沢市で3月20日、住宅が燃える火事があり、中にいた住人の女性とみられる1人が死亡しました。20日午前6時半ごろ、稲沢市祖父江町にある住宅で、住人の男性(82)から「2階から火が出ている」と、119番通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、中にいた年齢や性別のわからない1人が救急搬送され、病院で死亡が確認されました。警察によりますと、出火当時は男性とその長女(49)が家にいましたが、