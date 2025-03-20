お笑いコンビ「オズワルド」が、19日放送のテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（水曜後11・45）に出演。最高月収をぶっちゃけた。「オズワルド伊藤の相方オズワルド畠中悠を知ろう」という企画。1問目に「畠中の最高月収は？」というクイズが出題されると、伊藤俊介は「600万」と予想した。伊藤は「広告の仕事が、ぎゅっと一気に入った月があったんですよ。そのとき、テレビにコンビで出てるときだったんで、僕と月収そこまで