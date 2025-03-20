SnowMan阿部亮平（31）が20日、都内で不二家「ホームパイ」新ブランドキャラクター発表会に出席した。自身は上智大学院卒で、クイズ番組に出演するなど、SnowManのインテリ担当。勉強の合間にお菓子を食べる機会が多くあるという。「ホームパイの700層が僕のこめかみを刺激してくれる。ちょっと脳が活性化しているような所もあると思う」とホームパイが阿部の日々の学習に役立っていることを明かした。