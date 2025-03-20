◇第97回選抜高校野球大会第3日1回戦西日本短大付（福岡）6―0大垣日大（岐阜）（2025年3月20日甲子園）38年ぶりに出場した西日本短大付が、選抜初勝利を飾った。西村慎太郎監督は「本当にうれしいです」と喜びを噛みしめた。同校OBの指揮官。高校時代は日本ハム・新庄監督と同期だった。「新庄のおかげで野球部、学校も、子供たちに自信を与えてくれている。彼には感謝しかない」と力をもらっている様子。采配な