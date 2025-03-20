乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。3月13日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、4月18日（金）に公開される劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』について語りました。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』のゲスト声優が公開