マジック・ジョンソン氏、現在はドジャース共同オーナー米大リーグの開幕シリーズが行われた東京ドームに現れた世界的超大物に、日本のファンが驚きの声を上げている。「え？来てるの？」「来てくれてありがとう」などの声がコメント欄に書き込まれた。東京ドームのバルコニー席から、夫婦で撮影した写真を公開したのはNB Aの大スター、マジック・ジョンソン氏だ。現在はドジャースの共同オーナーを務め、開幕シリーズも現地