最近ダイソーには、訪日旅行者向けなのか和柄や和風系のアイテムが増えています。そんな中でも、日本人でも使いたくなるような可愛い缶を発見したのでご紹介します。有名な作品がプリントされていて、使うたびにウットリ見入ってしまうほど魅力的なデザイン♡小物の整理整頓に大活躍間違いなしですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：インテリア缶（丸缶、ビードロ）、インテリア缶（四角缶、波）価格：各￥110（税