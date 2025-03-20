馳星周の直木賞ベストセラー『少年と犬』が、高橋文哉&西野七瀬のＷ主演で映画化、3月20日公開されます。映画公開を記念して、村上たかし作画のコミカライズ版の再連載が決まりました。3月10〜21日、毎日11時更新です。【マンガ】「少年と犬」第1話(前編)を読む多聞を拾った男は、多聞が釜石で飼われていた聞いて、不思議な縁を感じる。男の家族も釜石で被災し、熊本に移住したのだった。男には震災で心を閉ざした幼