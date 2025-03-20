[ニューヨーク １９日 ロイター] - 米金融大手ＪＰモルガンは１８日の顧客向けリポートで、ＭＳＣＩが算出する世界の株価指数の構成銘柄にロシア株が復帰するには、６月に手続き開始とした最も楽観的なシナリオより長い時間を要すると分析した。ロシア株は同国のウクライナ侵攻後の２０２２年３月初旬、新興国市場を含むＭＳＣＩの株価指数から除外された。ＪＰモルガンは、ウクライナの即時停戦を期待する投資家の間で、ロシ