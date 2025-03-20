【新華社グアナハイ3月19日】中国の支援でキューバに建設される35メガワット太陽光発電所プロジェクトの第1陣物資の引き渡し式が14日、首都ハバナの西約53キロに位置するアルテミサ州グアナハイ市で行われた。中国の華〓（か・きん）大使、キューバのリバス外国貿易・投資次官、アマラン・エネルギー鉱業次官らが出席した。リバス氏は式典で、キューバ政府と国民を代表して中国に謝意を表明。プロジェクトはキューバの複雑なエ