愛知県江南市で3月19日夜、営業中のすし店が炎上する火事がありました。店は全焼しましたが、中にいた客や従業員は全員避難し、ケガ人はいませんでした。19日午後9時半過ぎ、江南市古知野町のすし店で「天ぷらの油から火が出た」などと従業員から消防に通報がありました。消防が出動し、火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、木造3階建ての店舗兼住宅が全焼し、北側や西側の住宅にも燃え移りました。店は営業中で、