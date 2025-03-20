ヒラメの稚魚を放流する園児香川・土庄町伊喜末19日 香川県小豆島の砂浜で19日、こども園の園児がヒラメの稚魚を放流しました。 （放流する様子）「せーの！バイバイ！元気でね」 香川県土庄町伊喜末の四海こども園の園児17人が19日、ヒラメの稚魚約2500匹を放流しました。 四海漁業協同組合が子どもたちに海とのつながりを感じてもらおうと初めて企画したものです。四海漁協では毎年4月から5月にヒラメ