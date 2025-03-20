女優でタレントの菊地姫奈が20日、都内で20歳記念のサード写真集「memory」（講談社）発売記念会見に出席した。グラビア表紙を飾った雑誌が軒並み完売するなど“令和の完売クイーン”と呼ばれて注目を集める逸材。節目の今作は自身の希望もあり、昨年11月にオーストラリアのブリスベンやゴールドコースト、そして地元茨城県で撮影を敢行し、Tバック姿やシャンパンを用いた撮影など大人への階段を上っていくようなショットにも多く