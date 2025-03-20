[3.20 ルヴァン杯1回戦](プラスタ)※13:00開始主審:山本雄大副審:唐紙学志、林可人<出場メンバー>[ヴァンラーレ八戸]先発GK 13 大西勝〓DF 22 白井達也DF 39 近石哲平DF 20 蓑田広大MF 6 土井紅貴MF 80 永田一真MF 47 脇坂崚平MF 27 國分将MF 5 稲積大介MF 30 井波勇太FW 9 澤上竜二控えGK 25 谷口裕介DF 11 雪江悠人DF 19 加藤慎太郎MF 14 妹尾直哉MF 16 鏑木瑞生MF 7 佐藤碧MF 8 音泉翔眞MF 99 中野誠也FW 96 高尾流星監督