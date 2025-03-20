©ABCテレビ 3月18日（火）放送の『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』（ABCテレビ）で、DAIGOと講師の先生が明かしたそれぞれの愛娘のエピソードに注目が集まった。 この日のテーマは「春休みの昼ごはん」。卵にベーコン、ほうれん草とバランスも抜群の一皿「半熟卵の和えうどん」を辻調理師専門学校の簾達也先生から教わった。 ©ABCテレビ お昼にチャチャっと作れる手軽さも