日本代表は20日に運命のバーレーン戦を控えている日本代表は3月19日、2026年の北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選バーレーン戦（20日＝埼玉）に向けて埼玉スタジアムで前日練習を行った。トレーニング中に披露したMF南野拓実の技術光るパスに「上手い！」と味方からも思わず声が漏れている。南野は所属するフランス1部ASモナコで調子を上げており、直近のリーグ・アン5試合で3ゴールを決めた。代表でもその決定力に期