音楽とビジュアル、テクノロジーが結びついた新たな次元の韓国生まれのフェスティバル「スーパーポップ２０２５コリア（ＳＵＰＥＲＰＯＰ２０２５ＫＯＲＥＡ）」がついにベールを脱いだ。単なるミュージックフェスティバルという枠組みを越えて「ビジュアル・エクスペリエンス」という新しいパラダイムを提示し、超現実的なステージ経験で期待を集めているスーパーポップが、シーンを網羅する独創的なラインナップとビジュアル