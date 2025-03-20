このところ、心身の健康不安が指摘されていたジャスティン・ビーバー。このたびインスタグラムにて、異母きょうだい4人と写る写真が公開された。【写真】幼い弟＆妹たちとポーズ！現地時間3月15日にインスタグラムを更新したジャスティンの父ジェレミーは、ジャスティンと6歳のベイ、16歳のジャズミン、15歳のジャクソン、そしてジャスティンの義妹アリーがソファーに座りポーズをとる写真を公開した。直前には、ジャスティン