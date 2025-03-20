歌舞伎俳優の市川團十郎が１９日、自身のインスタグラムを更新。深刻な蕁麻疹（じんましん）の症状に苦しんでいたことを明かした。現在、舞台「ＳＥＩＭＥＩ」に出演している團十郎。この日は「昨晩から全身に蕁麻疹が出て、朝顔が倍ほどに腫れてました笑」と報告し「かなり深刻で麗禾と共に病院に行きステロイドを打ってもらい、１３時の開演にはなんとか見た目は普通にもどり、舞台へ」と明かした。さらに「昼も夜も勸玄も