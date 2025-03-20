橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第24週「家族って何なん？」（第119回）が20日に放送され、緒形直人演じるナベさんこと渡辺孝雄が再登場。聖人（北村有起哉）に笑顔で現在の暮らしを語ると、ネット上には「かっけーーー！」「年を取らないどころか、若返ってる」「楽しそうに話してて本当に泣ける」といった反響が寄せられた。【写真】明日の『おむすび』場面カット花