【モデルプレス＝2025/03/20】timelesz（タイムレス）の新メンバー・橋本将生と猪俣周杜が、19日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜 2時間SP」（よる10時10分〜）に出演。自分をケチだと思う場面や、節約のためにしてしまうことを明かした。【写真】timeleszの新体制後初パフォーマンス◆橋本将生＆猪俣周杜、ケチってしまうものを明かすこの日は「物価高を乗り切る節約＆お得術教えますSP」と題しトークを展開。「ケチ出ちゃ