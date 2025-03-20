１７日、武夷山市興田鎮の瑞豊蝱業農民専門合作社（協同組合）でキクラゲの管理技術を指導する科学技術専門家。（ドローンから、武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山3月20日】中国福建省武夷山市でこのほど、同市の科学技術専門家がキノコ農家の収入を増やすため、栽培拠点を訪れ、サケツバタケやアミガサタケ、キクラゲなどの栽培と管理技術を指導した。１７日、武夷山市興田鎮の瑞豊蝱業農民専門合作