ロシア軍上陸、迎え撃つ自衛隊！元自衛官の芥川賞作家・砂川文次の衝撃作を、ミリタリー漫画の精鋭・柏葉比呂樹が鮮烈コミカライズ。『小隊』の単行本が3月21日発売です。刊行を記念して、再連載が決まりました。3月17〜4月2日、毎日11時更新です。「小隊」第1話を読む迫り来るロシア軍を前に、武田中隊長から改めて戦闘指導が行われる。主敵は第59独立自動車化狙撃旅団。多くの火力が配備されている模様だが、安達３尉らが