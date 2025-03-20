岡山・香川の両県知事会議がきのう（19日）、高松市で開かれ、瀬戸内国際芸術祭のオーバーツーリズム対策などに連携して取り組むことを確認しました。 岡山県の伊原木知事と香川県の池田知事が、共通する政策課題について意見を交わしました。来月（4月）開幕する瀬戸内国際芸術祭については、新型コロナの5類移行後初めての開催で、インバウンドの増加によるオーバーツーリズムが懸念される