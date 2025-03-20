歌手でタレントの、あのが人気芸人とのペアルックを公開し、反響を呼んでいる。ニッポン放送「あののオールナイトニッポン０（ｚｅｒｏ）」（水曜・前３時）でパーソナリティを務めるあの。１９日にインスタグラムを更新し、「あののオールナイトニッポン０ゲスト：山里聞いてくれたのありがとう来週はあったかい時間を田中みな実さんと過ごしましょう」とつづり、ゲスト出演したお笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里