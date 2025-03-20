こんにちは。気象予報士の辻村奈都子です。今日３月２０日は春分の日。２４節気の１つで、昼と夜の長さがほぼ同じになる日です。また、春分の日の前後3日間を含む合計7日間が「春の彼岸」です。「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉通り、２１日以降は気温が上向き、この週末は春の陽気を感じられそうです。春は散歩やお花見にはちょうど良い季節ですが、実は乾燥しやすい時期でもあります。気象予報士になる前に客室乗務員をし