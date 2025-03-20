２０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」では、愛子（麻生久美子）が、夫の聖人（北村有起哉）へ、もう一度、糸島に一緒に移住しようと訴える。糸島へ行った愛子は、佳代（宮崎美子）へ、どうして糸島にずっといたいのか？と聞く。佳代は、もちろん神戸も好きだし、家族と暮らしたい気持ちはあるとしつつ「どうしても糸島にいたい」と主張。生まれ故郷であるだけではなく、「作物を育てていたら毎日新しい発見があ