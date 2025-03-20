アカベコランドは、「赤べこ好きを増やす！」を目的としたアカベコランドとしては2店舗目になる「アカベコランド 七日町店」を2025年3月15日(土)にオープンしました。 アカベコランド 七日町店 開店日：2025年3月15日10:00所在地：〒965-0044福島県会津若松市七日町8-4館内：販売所、制作場、絵付け体験コーナー営業時間：10:00〜17:00電話：0242-23-9945 アカベコランドは、「赤べこ