靖国神社にある東京の桜(ソメイヨシノ)の標本木は、つぼみが膨らんできました。全体的に黄緑色になっていて、1輪ほど先がピンク色になっているつぼみもありました。21日(金)以降は気温が上昇するでしょう。この暖かさで開花が進み、東京の桜の開花は24日(月)となる予想です。東京都心の桜先がピンク色のつぼみも今日20日は、高気圧に覆われて、関東も晴れています。午前11時までの東京都心の最高気温は12.1℃で、日差しがたっぷ