ボーイズグループ2PM出身の俳優イ・ジュノが、デビュー当初から所属していたJYPエンターテインメントを17年目にして離れることになった。【写真】「肉体美に感服」ジュノの“素肌スーツ”3月20日、JYPエンターテインメントは「アーティストのイ・ジュノ氏との専属契約が、4月15日付で終了することをお知らせします」と発表した。続けて「当社とアーティストは長い時間をかけて深く議論した結果、再契約を行わないことを決定した」