新たにお目見えした壁面装飾パネルを制作した県立横須賀高校の美術部生徒ら＝１７日、横須賀市衣笠栄町の衣笠十字路地下道衣笠十字路地下道（神奈川県横須賀市衣笠町）に１７日、近くの県立横須賀高校（同市公郷町）の美術部がデザインした新たな壁面装飾パネルが掲示された。町内会や商店街など地元団体が連携し、地域課題を解決する組織「衣笠地域運営協議会」（鈴木敏夫会長）が地下道の環境美化推進の一環として企画。１９