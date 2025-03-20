◇第97回選抜高校野球大会第3日・1回戦西日本短大付6―0大垣日大（2025年3月20日甲子園）西日本短大付（福岡）が大垣日大（岐阜）を破り、春初勝利を挙げた。3番・斉藤大将（3年）は4回1死二塁から中前に先制打を放つと、7回は先頭で今大会第1号となるランニング本塁打をマーク。左翼へ放った打球を大垣日大の左翼手・船橋が捕り損ね、打球が転がる間に加速して三塁ベースも蹴り、一気に生還した。試合後、斉藤は学校