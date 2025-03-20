2025年3月20日(木祝)から3月23日(日)までの4日間、醒井養鱒場にて「さめがい探検マーケット2025」を開催中です。 醒井養鱒場「さめがい探検マーケット2025」  開催日：2025年3月20日(木祝)〜3月23日(日)10:00〜15:00・3月20日(木祝)マーケット、ワークショップ、早川鉄兵のアニマルウォーク・3月21日(金)早川鉄兵のアニマルウォーク・3月22日(土)・23日(日)おさかなガイドツアー、いきものめぐりマップづくり、早