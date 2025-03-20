東北から西を目指し日本縦断の旅を続ける一匹の犬と出会った人々との触れ合いを描いた、作家・馳星周の直木賞受賞作『少年と犬』（文春文庫）。【マンガ】「少年と犬」第1話を読むその映画化作品に出演を決めた理由を尋ねると、「素直に面白そう、やってみたいと思いました」と西野七瀬は言う。出演が決まってから読んだ原作も、「面白かったです」。西野が演じるのは、デートクラブで働く女性・美羽。ある事情から夜の世界