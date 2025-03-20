飲酒運転による“ひき逃げ”事故で服役中の歌手キム・ホジュンが、控訴審で減刑を求めた。【画像】BTSメンバー、“飲酒運転”の決定的瞬間3月19日午前、ソウル中央地裁・刑事控訴5-3部では、特定犯罪加重処罰法違反（危険運転致傷）などの容疑で起訴されたキム・ホジュンら4人に対する控訴審の第2回公判が行われた。キム・ホジュンは昨年5月、ソウル・江南（カンナム）区の道路で車を運転していたところ、タクシーに衝突して逃走。